Immobilien Das Luxusproblem: So riskant sind Investments in Top-Villen

Frankfurt Viele Wünsche bleiben da nicht offen. 21 Schlafzimmer, 42 Bäder, vier Bowlingbahnen, fünf Swimming-Pools: Die Megavilla „The One“ in Los Angeles bietet praktisch alles, was das Millionärsherz begehrt – und vielleicht noch ein bisschen mehr.

Das langgestreckte Gebäude in Bel Air zählt zu den luxuriösesten Privathäusern der USA und wurde bereits einmal auf einen Wert von 500 Millionen Dollar geschätzt. Acht Jahr dauerte allein sein Bau. Doch trotz intensiver Vermarktung bekam der Projektentwickler die Mega-Villa auf dem freien Markt nicht verkauft, weshalb Crestlloyd, das Unternehmen des Bauherrn Nile Niami, Gläubigerschutz beantragen musste.

Bei der Zwangsversteigerung in diesem März folgte die nächste Enttäuschung: Das Haus wurde zwar für die stattliche Summe von 126 Millionen Dollar verkauft – aber der Erlös lag 169 Millionen Dollar unterhalb des Richtpreises.

Hoher Einsatz, hoher Gewinn: Wer ein solches Gebäude mit Profit losschlägt, der kann attraktive Renditen einfahren. Wer jedoch danebengreift, kommt schnell an die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit. Doch wie gefährlich ist der Markt im absoluten Topsegment in Deutschland für Bauträger? Sven Odia, Vorstandschef des Hamburger Großmaklers Engel & Völkers, hat dazu eine klare Meinung: Er sieht keine ähnliche Gefahr auf dem deutschen Markt.

„Die teuersten Einheiten, die Bauträger in Deutschland spekulativ errichten, liegen bei einem Kaufpreis zwischen 15 und 20 Millionen Euro“, sagte er dem Handelsblatt. „Alles, was darüberliegt, wird in der Regel als Auftragsarbeit für einen konkreten Bauherren oder Käufer realisiert.“

Dimensionen in Deutschland sind andere als in den USA

20 Millionen Euro sind etwa fünf Prozent des Volumens von „The One“. Die Dimensionen in Deutschland seien dementsprechend andere als in den USA. Zudem würden in diesem Top-Segment Bauträger in Deutschland Wert auf eine ausreichend große Zielgruppe legen und gingen von einer vergleichsweise längeren Vermarktungszeit aus, um den passenden Käufer zu finden, ergänzt Odia.

„Grundsätzlich ist es in Deutschland nicht üblich, dass besonders exklusive und extravagante Villen fertig gebaut werden und dann auf den Markt gebracht werden“, winkt auch Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter beim Rivalen von Poll Immobilien, ab. Anzeichen, dass der Luxusmarkt an seine Grenzen stößt, sieht er nicht. „Das Segment der Premiumimmobilien ist nach wie vor attraktiv und wird sich entsprechend weiterentwickeln“, sagt er voraus.

Tatsächlich ist die weltweite Nachfrage nach Luxusimmobilien laut den Großmaklern seit Jahren ungebrochen hoch. „Für Wohnimmobilien-Transaktionen im Segment von fünf bis zehn Millionen Euro haben wir von Januar bis Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 97 Prozent verzeichnet“, sagt der Engel-&-Völkers-Chef. Im Top-Segment von über zehn Millionen Euro habe die Steigerung bei 90 Prozent gelegen.

„Diskrete Vermarktung“: Manche Luxusvilla wird gar nicht öffentlich beworben

Die Preise sind hierzulande allerdings noch weit von dem Niveau entfernt, das zuletzt in Los Angeles aufgerufen wurde. Nach einer Erhebung des Immobilienportals Immowelt, das öffentlich zugängliche Offerten auswertet, wurde im vergangenen Jahr das teuerste Haus in München (Bogenhausen) angeboten. Die Immobilie mit einer Wohnfläche von 495 Quadratmetern und einer Grundstücksfläche von 650 Quadratmetern kostete insgesamt rund 14,4 Millionen Euro. Auf dem zweiten Platz landete ein Haus auf Sylt (Kampen), das für einen Gesamtpreis von etwa 12,95 Millionen Euro aufgerufen wurde.

Doch viele Häuser tauchen auf den einschlägigen Seiten gar nicht auf. „Viele unserer Premium-Immobilien befinden sich in der diskreten Vermarktung“, sagt Odia. „Daher ist es uns zum Teil nicht erlaubt, den genauen Angebots- beziehungsweise Verkaufspreis zu kommunizieren.“

Hier werden regelmäßig die höchsten Preise in Deutschland für Häuser aufgerufen. (Foto: dpa) Immobilien auf Sylt

Doch so viel darf er sagen: In Deutschland hätten die Hamburger in 2021 eine Immobilie in Kampen auf Sylt für über 20 Millionen Euro vermarktet sowie ein Objekt in Berlin für rund 16 Millionen Euro. Ritter berichtet von Verkäufen 2021 im Premiumsegment über zehn Millionen Euro, vorrangig in München, auf Sylt, in Starnberg und Hamburg.

Ein Nachfrageboom, der vorläufig noch kein Ende findet. „Wir haben einen sehr, sehr starken Markt bei Luxusimmobilien“, urteilen die Marktforscher des Immobilienverbands IVD Süd. „Der deutliche Anstieg der globalen Nachfrage im Premiumsegment spiegelt die Stabilität des Marktes wider und wird sich auch in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau weiter fortsetzen“, prognostiziert Odia.

Sein Konkurrent Ritter ist da etwas verhaltener. „Wir gehen derzeit jedoch nicht davon aus, dass die Immobilienpreise weiter so rasant steigen werden wie in den vergangenen Jahren und Monaten“, sagte Ritter dem Handelsblatt. „Wir erwarten deutlich moderatere Steigerungen der Preise in den nächsten zwei Jahren.“

Käufer für 14,8-Millionen-Villa in Kronberg gesucht

Dennoch gibt es für das laufende Jahr bereits einen ersten Kandidaten für die teuerste Villa des Jahres in Deutschland: In Kronberg steht derzeit die ehemalige Villa des Bankiers Hermann Josef Abs zum Verkauf – inklusive eines dreieinhalb Hektar großen Parks.

15 Zimmer, neun Bäder und eine 18 Meter lange Gartenhalle bietet das Ensemble. Zudem bietet die Villa einen Tanzsaal, eine Bibliothek und einen Billardraum. Das alles hat seinen Preis: 14,8 Millionen Euro ruft der Makler dafür auf. Das unter Denkmalschutz stehende Objekt sei das teuerste, das in Hessen angeboten werde, und zähle auch bundesweit zur Spitze, heißt es.

US-Experten sehen den Grund für den Flop von The One in Los Angeles denn auch weniger in einer sich abzeichnenden Marktschwäche für Luxusimmobilien begründet als in individuellen Planungsfehlern der Projektgesellschaft.

Der die Erwartung enttäuschende Preis, der bei der Zwangsversteigerung erzielt worden sei, zeige das „Außer-Kontrolle-Ego“ des Bauherrn Niami, der ein Gebäude geschaffen habe, das nicht wirklich ein bewohnbares Heim sei, kritisiert Stephen Shapiro, Partner der Westside Estate Agentur.

Die meisten Projektentwickler versuchten, auch im Luxusbereich ein Refugium zu schaffen, in dem man wohnlich leben könne, argumentiert er. Stattdessen habe der Bauherr geglaubt, es gebe genug Nachfrage nach einem „solch überdrehten Over-the-Top-Haus“. Ein Irrtum, den Crestlloyd mit der Insolvenz bezahlte.

