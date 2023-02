Immobilien Der Bau-Branche fehlt das Geld – 43 Prozent weniger Neuanträge auf Finanzierung

Steigende Baukosten führten 2022 um Umsatzbeinbruch, jetzt bleiben Finanzierungsanträge aus. Die Bau-Branche findet klare Worte für ihre aktuelle Lage.

Jochen Schenk, Vizepräsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA): „Der Bausektor ist in den letzten Monaten quasi zum Erliegen gekommen – die Baufinanzierung ebenfalls.“ (Foto: dpa) Immobilienpreise

Berlin Die deutsche Immobilienbranche warnt vor einer Krise im Bausektor. Steigende Zinsen und eine zunehmenden Regulierung der Finanzbranche erschweren das Geschäft.

„Der Bausektor ist in den letzten Monaten quasi zum Erliegen gekommen – die Baufinanzierung ebenfalls“, konstatierte der Vizepräsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Jochen Schenk, am Dienstag in Berlin.

Er verwies darauf, dass die Neuanträge für Baufinanzierungen Ende 2022 um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken seien: „Das ist ein Negativrekord, den es bisher in dieser Form nicht gegeben hat.“ Als Hauptproblem benannte er den steilen Anstieg der Zinsen.

Banken sind laut Schenk gezwungen, vorsichtiger zu agieren, nicht nur aufgrund der allgemeinen Risikovorsorge, sondern auch wegen einer zunehmenden Regulierung. „Diese Maßnahmen sollten allesamt aufgrund der neuen Gegebenheiten überdacht werden. Sonst werden sie nicht die Risiken minimieren, sondern bestimmte Prozesse beschleunigen“, warnte Schenk.

