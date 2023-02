Immobilien „Der perfekte Sturm“ – Bundesbank erwartet Abschwächung des privaten Wohnungsbaus

Hohe Inflation, steigende Zinsen – die schwierigen Bedingungen werden am Immobilienmarkt durchschlagen, prognostiziert der Chefvolkswirt der Bundesbank.

Nachlassende Preisdynamik am Immobilienmarkt. (Foto: dpa) Wohnungsbau in Köln

Frankfurt Die Bundesbank rechnet in diesem Jahr mit einem schwachen privaten Wohnungsbau. „Da kommt so ein bisschen der perfekte Sturm zusammen“, sagte Bundesbank-Chefvolkswirt Jens Ulbrich am Mittwoch in einem virtuellen Pressegespräch.

Der private Wohnungsbau bleibe dieses Jahr der Schwachpunkt der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ulbrich verwies unter anderem auf die steigenden Zinsen, auf Rückgänge im verfügbaren Einkommen, auf die höhere Inflation und die hohen Energiepreise.

„Das heißt, wir werden in diesem Jahr ganz kräftige Rückgänge bei den Wohnungsbau-Investitionen sehen“, sagte er. 2024 werde sich angesichts des Wohnbedarfs aber die Investitionstätigkeit wieder erholen. Sie werde aber nicht die Niveaus der Jahre 2020 und 2021 erreichen.

Ulbrich zufolge hat auch die Preisdynamik am Immobilienmarkt nachgelassen. Die Bundesbank will in ihrem kommenden Monatsbericht Februar, der am Montag veröffentlicht wird, genauer auf die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt im vergangenen Jahr eingehen.

