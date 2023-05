Immobilien „Die Politik ist gefordert“ – Vonovia-Chef regt Zusammenarbeit wegen des Wohnungsmangels an

Rolf Buch fordert eine „Gesamtstrategie der Bundesregierung“ um den Wohnungsmangel zu bekämpfen. Nur dann können sich laut Buch Neubauten rechnen.

Wegen gestiegener Zinsen und explodierender Baukosten liegen zahlreiche Neubau-Projekte auf Eis. (Foto: IMAGO/Jochen Eckel) Wohnungsmangel

Düsseldorf Der Chef des größten deutschen Immobilienkonzerns Vonovia, Rolf Buch, hat angesichts des Wohnungsmangels in Deutschland übergreifende Gespräche der Beteiligten angeregt. „Die Wohnungsunternehmen allein können das Problem nicht lösen“, sagte Buch in seinem am Freitag vorab verbreiteten Redetext für die Vonovia-Hauptversammlung: „Die Politik ist gefordert.“ „Alle müssen an den runden Tisch“, forderte Buch. Es müssten zügig Entscheidungen getroffen werden.

Wenn in Deutschland wie von der Bundesregierung angekündigt rund 400.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen sollten, müssten jährlich rund 100 Milliarden Euro investiert werden, sagte Buch weiter. Dazu kämen noch Kosten in ähnlicher Höhe für die energetische Sanierung von Gebäuden. „Damit sich das rechnet, muss die Politik etwas tun“, sagte Buch.

