Immobilien Diese neuen Wolkenkratzer werden bald die Skyline deutscher Städte prägen

Deutschlands Bauherren streben nach Höherem: Einige Spektakuläre Wolkenkratzer sind in Planung oder bereits im Bau. Ein Überblick über die ambitioniertesten Projekte.

In den Bankenstadt sind weitere neue Hochhausprojekte geplant. (Foto: dpa) Bankenskyline von Frankfurt am Main

Frankfurt Der Titel als Wolkenkratzer-Metropole Deutschlands ist Frankfurt am Main nicht mehr zu nehmen. Doch die Stadt mit der markanten Skyline ist mit ihrer Liebe zu Hochhäusern längst nicht mehr allein in Deutschland. Einige andere deutsche Großstädte haben die Attraktivität der Wolkenkratzer inzwischen ebenfalls für sich entdeckt. Hamburg, Berlin, München: In mehreren Großstädten werden ungewöhnlich ambitionierte Projekte in Angriff genommen.

Deutschlands Bauherren streben damit nach Höherem. Welche Projekte werden künftig die Skyline der deutschen Metropolen mitprägen? Wo entsteht das höchste Bürogebäude der EU? Ein kurzer Überblick über die höchsten Gebäude, die derzeit in Deutschland in Planung oder bereits im Bau sind.

