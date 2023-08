 Immobilien: Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner ist insolvent

Das Unternehmen verweist in dem Antrag beim Amtsgericht auf Liquiditätsprobleme. Als Generalbevollmächtigter ist unter anderem der Sanierer von Galeria eingesetzt.

Der starke Zinsanstieg setzt viele Projektentwickler unter Druck.

Düsseldorf Die Krise am Immobilienmarkt hat das nächste Unternehmen in Schieflage gebracht. Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner, der vor allem auf dem Büromarkt aktiv ist und unter anderem Projekte in Köln am Rudolfplatz oder an der Uerdinger Straße in Düsseldorf verantwortet, hat am Freitag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Düsseldorf gestellt und Eigenverwaltung beantragt.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat das Gericht dem Antrag stattgegeben und Georg F. Kreplin von der Kanzlei KKN Rechtsanwälte zum vorläufigen Sachverwalter bestellt. Darüber hinaus wurden die Sanierungsexperten Christian Plail und Arndt Geiwitz von der Wirtschaftskanzlei SGP Schneider Geiwitz als Generalbevollmächtige mit der Restrukturierung beauftragt.

Geiwitz ist einer der bekanntesten Insolvenzverwalter Deutschlands und hat unter anderem Schlecker abgewickelt und in diesem Jahr den Warenhauskonzern Galeria saniert.

