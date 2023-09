Immobilien Evergrande-Aktie bricht nach Festnahmen bis zu 25 Prozent ein

Der umstrittene Immobilienkonzern kommt nicht zur Ruhe: Angesichts der Festnahmen mehrerer Manager wächst die Sorge, dass das Unternehmen die Krise im Immobiliensektor vertieft.

Der Konzern steht im Fokus der chinesischen Immobilienkrise. (Foto: Reuters) Evergrande-Zentrale

Düsseldorf Die Aktie des hochverschuldeten Immobilienkonzerns Evergrande ist am Montag stark unter Druck geraten. Zeitweise stürzte sie um 25 Prozent ab, nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass die Polizei in der südchinesischen Megametropole Shenzhen einige Manager der Vermögensverwaltungssparte des Konzerns festgenommen hat. „Organe der öffentlichen Sicherheit haben kürzlich strafrechtliche Zwangsmaßnahmen gegen Du und andere mutmaßliche Kriminelle bei Evergrande Financial Wealth Management Co. ergriffen“, teilte die Behörde am Samstag in einem Post auf ihrem offiziellen WeChat-Kanal mit.

Offenbar befindet sich unter den Verhafteten demnach der Generaldirektor der Vermögensverwaltung, Du Liang. Evergrande war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen.

Die Polizei nannte keine weiteren Details über die Zahl der Festgenommenen oder zu den genauen Anklagepunkten, forderte Investoren allerdings allgemein auf, Finanzdelikte anzuzeigen. Die Evergrande-Aktie machte im Laufe des Tages einen größeren Teil der Verluste wieder wett.