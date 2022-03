 Immobilien: Evergrande-Aktie vom Handel ausgesetzt

Die hochverschuldete Immobilienfirma hat einen Handelsstopp in Hongkong erwirkt. Am Mittwoch wird ein Offshorebond mit einem Volumen von zwei Milliarden Dollar fällig.

Die Sorge vor einer Pleite des Immobilienunternehmens hat im vergangenen Jahr die Finanzmärkte beunruhigt. (Foto: Reuters) Evergrande

Die Aktien des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande und zwei seiner Tochtergesellschaften sind am Montagmorgen auf Antrag des Unternehmens vom Handel in Hongkong ausgesetzt worden. In einer Pflichtmitteilung des Konzerns hat dieser Insiderinformationen angekündigt.

Der Handelsstopp ist kurz vor der Fälligkeit eines Offshorebonds mit einem Volumen von mehr als zwei Milliarden Dollar am Mittwoch erfolgt. Im Januar hatte der hochverschuldete Konzern eine Umstrukturierung angekündigt. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft.

Zudem gibt es Spekulationen über weitere außerbilanzielle Schulden. Evergrande hat 2021 mehrere reguläre Zinstermine verpasst. Anfang Dezember war eine Evergrande-Tochter sogar nach Ablauf einer 30-tägigen Nachfrist Zinsen schuldig geblieben.

Die Ratingagenturen Fitch und S&P bewerteten dies als teilweisen Zahlungsausfall. Die Zahlungsschwierigkeiten des Konzerns hatten sich verschärft, seit die chinesische Staatsführung im vergangenen Jahr Maßnahmen ergriffen hat, um Spekulationen auf dem Immobilienmarkt einzudämmen.

