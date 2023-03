Immobilien Evergrande-Einheit warnt vor Produktionsstopp wegen Geldmangels

Auch die Anleger reagieren kritisch auf das Vorgehen des Immobilienentwicklers Evergrande. Der Handel des Papiers wurde vorübergehend ausgesetzt.

Anleger sind von dem Vorgehen des Unternehmens nicht überzeugt. (Foto: Reuters) Das Evergrande-Center in Shanghai

Hongkong Die Elektrofahrzeug-Einheit New Energy Vehicle Group des angeschlagenen chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande muss bei ausbleibender Finanzierung die Produktion einstellen. „Da die Gruppe nicht in der Lage ist, zusätzliche Liquidität zu beschaffen, besteht die Gefahr, dass sie die Produktion einstellt“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die EV-Produktionseinheit will jedoch die Kosten durch Maßnahmen wie Personalabbau und Verbesserung der Managementeffizienz senken.

Am Mittwoch hatte Evergrande Pläne für die Umstrukturierung ihrer Offshore-Schulden bekannt gegeben. Demnach können Gläubiger ihre Forderungen auch in weitere, an das Eigenkapital gebundene Finanzinstrumente der Evergrande New Energy Vehicle Group umtauschen.

Die Umschuldungspläne des chinesischen Immobilienentwicklers fanden bei Anlegern wenig Anklang. Marktteilnehmer bemängelten die Ausstattung der neuen Schuldverschreibungen, in die Gläubiger ihre Bestände tauschen könnten.

