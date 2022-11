Die Bafin macht weitere massive Fehler in einem Konzernabschluss öffentlich. Es ist schon das zweite Mal, dass die Finanzaufsicht Zahlen anzweifelt.

Die Immobiliengruppe Adler steckt in einer Krise. (Foto: imago images/Achille Abboud) Adler Real Estate

Düsseldorf, Berlin Die Zweifel an den Bilanzen der kriselnden Immobiliengruppe Adler haben eine neue Dimension erreicht. Die Finanzaufsicht Bafin sieht im Jahresabschluss 2019 der Tochter Adler Real Estate drei weitere, teils gravierende Rechnungslegungsfehler. Sie hält dem Konzern unter anderem eine unzulässige Konsolidierung des mit Adler zusammengeschlossenen Unternehmens Ado Properties vor.

„Damit waren die Konzernbilanzsumme um 3,9 Milliarden Euro und das Gesamtergebnis um 543 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen“, teilte die Bafin in einer Pressemitteilung mit. Die hoch verschuldete Adler-Gruppe kündigte an, Rechtsmittel gegen den Bafin-Bescheid einzulegen.

Im Kern geht es in dem Bescheid um die Fusion, aus der die Adler-Gruppe in ihrer heutigen Form hervorgegangen ist. 2019 hatten sich die Berliner Gesellschaft Adler Real Estate, die luxemburgische Ado Properties und der Projektentwickler Consus zusammengeschlossen. Dadurch entstand der fünftgrößte deutsche Wohnungskonzern mit einem Portfolio aus 70.000 Mietwohnungen in einem Wert von 8,5 Milliarden Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen