Der Verband der Pfandbriefbanken sagt weiter sinkende Preise für Immobilien voraus. Einen Marktbereich sehen die Experten besonders betroffen.

Der Rohbau eines Einfamilienhauses in einem verschneiten Baugebiet: Der deutsche Immobilienmarkt erlebt gerade eine Trendwende, glauben die Pfandbriefbanken. (Foto: dpa) Neubau

Frankfurt Der Preisrutsch am deutschen Immobilienmarkt in Deutschland wird nach Einschätzung von Experten kein schnelles Ende finden. „Wir gehen davon aus, dass die Preise weiter zurückgehen werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Pfandbriefbanken (VdP), Jens Tolckmitt, in Frankfurt. Es sei von weiterhin moderaten Rückgängen bei den Preisen für Wohnimmobilien auszugehen. „Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum sind aber aus heutiger Sicht keine Preiseinbrüche zu erwarten“, so Tolckmitt.

Doch die Renditen müssten sich den gestiegenen Finanzierungskosten anpassen und damit dürften die Preise wieder etwas nach unten gehen. Selbst bei einem Rückgang von 20 Prozent über einen längeren Zeitraum würden die Preise jedoch noch auf dem Niveau aus dem Jahr 2020 liegen, betonte Tolckmitt. Die Situation sei darum weniger dramatisch als teilweise dargestellt. Nach einer Studie der DZ Bank werden die Kaufpreise für Wohnimmobilien 2023 im Jahresdurchschnitt voraussichtlich um vier bis sechs Prozent fallen.

