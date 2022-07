Immobilien Immer weniger Deutsche können einen Hauskauf finanzieren

Eine Untersuchung zeigt, dass sich viele Interessenten selbst mit hohem Einkommen keine Immobilie mehr leisten können. Ist der Traum vom Hauskauf geplatzt?

Die meisten Deutschen träumen weiter vom eigenen Haus. Doch für immer weniger ist dies bezahlbar. (Foto: LBS) Deutsches Reihenhaus

Frankfurt Steigende Hypothekenzinsen, stark steigende Baukosten und Immobilienpreise: Immer weniger Deutsche können sich noch einen Wohnungskauf leisten. Nach einer neuen Studie des Datenspezialisten FMH X und des Analyseinstituts SWI Finance, die dem Handelsblatt vorab vorliegt, müssen heute viele Immobilienkäufer „fast ihr komplettes Vermögen in Immobilien investieren, um das in 2022 durchschnittlich eingesetzte Eigenkapital aufzubringen“. Ein Blick auf die Vermögensverteilung in Deutschland zeige, „dass nur zehn Prozent der Deutschen über so viel Vermögen verfügen, dass sie das aktuell stemmen können“, heißt es in der Studie.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen