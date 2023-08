Immobilien Immobilienfinanzierer kämpfen mit Kreditausfällen

Die deutsche Pfandbriefbank geht davon aus, dass die Krise an den Immobilienmärkten länger anhalten wird. Kreditausfälle setzen die Immobilienbanken unter Druck.

Die Preise vor allem für Büro- und Einzelhandelsobjekte gingen im zweiten Quartal weiter zurück, wenn auch nicht mehr so schnell wie zu Jahresbeginn. (Foto: dpa) Bürogebäude

München Die deutschen Immobilienbanken kämpfen mit steigenden Kreditausfällen und stellen sich auf eine längere Durststrecke ein. Die Krise an den Immobilienmärkten werde wegen der steigenden Zinsen und der schwachen Konjunktur „schärfer und länger“ anhalten als zu Jahresbeginn gedacht, erklärte die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) am Donnerstag in Garching bei München. Etwas besser werde es frühestens Anfang 2024.

„Die Suche nach einem neuen Preisgleichgewicht im deutschen Immobilienmarkt dauert an“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jens Tolckmitt. Die Preise vor allem für Büro- und Einzelhandelsobjekte gingen im zweiten Quartal weiter zurück, wenn auch nicht mehr so schnell wie zu Jahresbeginn.

