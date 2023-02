 Immobilien: Immobilienpreise und Mieten nähern sich wieder einander an

Die Trendwende am Immobilienmarkt verfestigt sich. Der VDP-Immobilienpreisindex zeigt auch für das vierte Quartal 2022 ein klares Minus. Es gibt aber ebenso eine positive Entwicklung.

In der Mainmetropole haben die Immobilienpreise besonders stark nachgegeben. (Foto: dpa) Wohnviertel am Westhafen in Frankfurt

Düsseldorf Nach Jahren des Booms und der zunehmenden Gefahr einer Immobilienblase gibt es auf dem deutschen Immobilienmarkt erste Zeichen einer Normalisierung. Wie aktuelle Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken und des Wohnungsforschungsinstituts Empirica zeigen, nähern sich Immobilienpreise und Wohnungsmieten langsam wieder einander an – was ein wichtiger Indikator für die Frage nach einer Blase am Markt ist.

Der Empirica-Blasenindex für das vierte Quartal 2022, den das Institut am Freitag veröffentlichte, zeigt eine klare Trendwende bei einem wichtigen Indikator des Indexes, dem Rückschlagpotenzial. Während es insgesamt weiterhin recht stabil mehr Kreise mit Blasengefahr als ohne gibt – schließlich sind die Preise den Mieten über Jahre enteilt – zeigt das Rückschlagpotenzial die Brisanz der Blasengefahr.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen