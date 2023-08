 Immobilien in Frankreich: Ist die Bretagne die neue Côte d´Azur?

Immer neue Hitzewellen setzen der Côte d'Azur zu. Als Folge steigen die Immobilienpreise im Norden massiv an. Wo es jetzt noch günstige Regionen gibt.

Ein altes Fischerhaus in der Nähe von Brest. (Foto: Unsplash) Küstenlandschaft der Bretagne

Paris Temperaturen um 43 Grad, Hitze-Warnstufe Rot in 19 Departements, schwere Unwetter: Der Süden Frankreichs verzeichnete vergangene Woche erneut eine massive Hitzewelle. Kurz vor Ende ihrer offiziellen Sommerferien litten Millionen französischer Urlauber unter den Auswirkungen des Klimawandels – und werden es sich womöglich im kommenden Jahr genau überlegen, ob sie die schönsten Wochen des Jahres erneut bei Extremtemperaturen verbringen wollen.

Tourismus-Experten sprechen von einer Zeitenwende. Die legendäre französische Riviera, eine der prestigeträchtigsten Urlaubsregionen weltweit, zog in diesem Jahr erstmals weniger Touristen an, wie aktuelle Zahlen zeigen. Zugleich boomt der Markt für Ferienimmobilien in der Bretagne und der Normandie.

