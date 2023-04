Der Trend zum Homeoffice hat den französischen Immobilienmarkt stark verändert. Viele sind aufs Land gezogen – und geraten dort in große Konflikte.

Weil sie die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, sind viele Franzosen raus aufs Land gezogen. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Digital vernetzt mit dem Arbeitgeber

Paris Drohungen und Prozesse gehören in Frankreichs Landregionen mittlerweile zur Tagesordnung. Konflikte zwischen neuen Landbewohnern und Landwirten nehmen allerorts zu und gewinnen an Intensität. Die einen suchen die Idylle wie in Astrid Lindgrens Bullerbü, die anderen wollen einfach nur ihr Land bestellen.

In Frankreich nimmt die Landwirtschaft seit jeher einen wichtigen Stellenwert ein, es ist das wichtigste Agrarland in der EU, weit vor Deutschland und Italien.

In vielen Regionen ist die einheimische Bevölkerung wütend über die gestiegenen Immobilienpreise – aber nicht nur. Schon vor der Pandemie zogen viele Städter in ländliche Regionen, weil sie sich die Immobilienpreise in der Stadt nicht mehr leisten konnten. Durch die Pandemie hat sich der Trend verstärkt, die Arbeitsbedingungen haben sich verändert und die Arbeit im Homeoffice ist immer mehr akzeptiert. Die Städter kaufen deshalb zunehmend auch weiter entfernt von den Großstädten.

