Immobilien Investoren heizen Streit mit Adler Real Estate an

Anleihegläubiger verlangen eine unabhängige Untersuchung bei der Tochter des Immobilienkonzerns. Auch die Bafin prüft bereits mögliche Falschbewertungen.

Grund für gute Laune gibt es beim Immobilienkonzern schon lange nicht mehr. (Foto: Bloomberg) Verzögertes Bauprojekt der Adler-Gruppe

Berlin Aktionäre und Anleihegläubiger heizen den Streit mit der Adler Group SA weiter an. Sie wollen Sonderprüfungen bei der Adler Real Estate AG – jener Tochter, bei der die Bafin am Montag eine massiv überhöhte Immobilienbewertung bemängelte.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) will laut Vorstandsmitglied Marc Liebscher auf der Hauptversammlung der Adler Real Estate Ende August eine Sonderprüfung beantragen. Unabhängig davon drängt eine Gruppe von Anleihegläubigern, darunter der Hedgefonds GLG Partners, ebenfalls auf einen unabhängige Untersuchung. Das geht aus einem Brief an Adler von vergangener Woche hervor, den Bloomberg einsehen konnte.

Die ähnlich gelagerten, aber getrennten Vorhaben wurden bereits vor der Mitteilung der Bafin am gestrigen Montag vorangetrieben. Die Behörde hält die Bewertung eines wichtigen Immobilienprojektes in Adlers Büchern für bis zu 233 Millionen Euro zu hoch. Adler bestreitet das und hat Rechtsmittel gegen den Befund der Bafin angekündigt.

