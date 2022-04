 Immobilien: Investoren setzen auf Büroimmobilien – Rekordvolumen bei Transaktionen

Im ersten Quartal beträgt das Transaktionsvolumen rund zehn Milliarden Euro. Auch der Anteil der internationalen Investoren auf dem Büroimmobilienmarkt steigt.

Besonders hoch im Kurs bei den Investoren standen auch Immobilien in Hamburg, wie die Immobilienberatungsgesellschaft CBRE am Dienstag mitteilte. (Foto: IMAGO/Zoonar) Hamburg

Frankfurt Büroimmobilien in Deutschland als Investitionsobjekte sind zum Jahresauftakt so beliebt gewesen wie nie zuvor. Besonders hoch im Kurs bei den Investoren standen Immobilien in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, wie die Immobilienberatungsgesellschaft CBRE am Dienstag mitteilte.

Insgesamt sei im ersten Quartal das Transaktionsvolumen binnen Jahresfrist um 180 Prozent auf eine neue Bestmarke von zehn Milliarden Euro geklettert. Dabei setzten Investoren weiterhin vor allem auf Anlageobjekte mit geringem Risiko. Versicherungen und Pensionskassen waren den Daten zufolge die stärksten Nettokäufer.

Angetrieben wurde der Investmentmarkt insbesondere durch den milliardenschweren Verkauf des Hamburger Bürovermieters Alstria Office an den kanadischen Immobilien- und Infrastruktur-Investor Brookfield. Alstria Office gehörten zuletzt rund 110 Büroimmobilien in deutschen Großstädten im Wert von 4,85 Milliarden Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen