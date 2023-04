Nach dem Preisrutsch gibt es erste Zeichen der Stabilisierung – aktuell wirken gegenläufige Effekte. Wie sich der Immobilienmarkt mittelfristig entwickeln dürfte.

Die Preise für Neubauten werden voraussichtlich schneller wieder steigen als die für ältere Wohnungen. (Foto: dpa) Ein Neubaugebiet in Hannover

Düsseldorf Der Immobilienmarkt befindet sich in einem historischen Umbruch. Der Zinsschock im vergangenen Jahr, als sich die Bauzinsen in kurzer Zeit vervierfachten, hat den jahrelangen Boom mit immer weiter steigenden Immobilienpreisen abrupt gestoppt. Seit dem Sommer 2022 befindet sich der Markt in einer Korrekturphase. Zum Jahresende sanken die Preise flächendeckend.

Doch zuletzt sendete der Markt widersprüchliche Signale. Manche Daten zeigten sogar schon wieder steigende Preise an. Ist das bereits die Wende? Die Antworten auf die drei wichtigsten Fragen.

Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Noch im vierten Quartal 2022 war die Situation eindeutig. Nachdem zunächst die Angebotspreise auf den Immobilienportalen nachgegeben hatten und auch erste echte Transaktionsdaten einen Preisverfall zeigten, bestätigte sich diese Entwicklung in den offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts.

