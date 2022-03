Immobilien „Keine Schwierigkeiten“: Wie russische Investoren weiter ungehindert auf dem Berliner Immobilienmarkt agieren können

Die Finanzsanktionen gegen Oligarchen betreffen den Berliner Wohnungsmarkt kaum. Doch begonnenen Bauvorhaben könnte die Luft ausgehen.

Russland liegt auf Platz 20 eines Rankings der Länder, aus denen Investitionen nach Deutschland geflossen sind. (Foto: dpa) Alexanderplatz, Berlin

Berlin Das ukrainische Parlament hat am Donnerstag einem Gesetz zur Beschlagnahmung von Gütern zugestimmt, die sich in russischer Hand befinden. Auch Immobilien des russischen Staates oder russischer Bürger können demnach eingezogen werden. Frankreich will Villen und Luxusautos regierungsnaher Russen konfiszieren, Luxus-Yachten wurde bereits beschlagnahmt: Viele reiche Russen haben Sommerresidenzen an der französischen Côte d’Azur.

Die britische Hauptstadt wird teilweise als „Londongrad“ verspottet, weil sich russische Oligarchen dort vor allem in Westminster wohlfühlen und angeblich fleißig Geld waschen. Doch tut sich Großbritannien in dieser Hinsicht schwer. London verhängte zuletzt Sanktionen gegen acht russische Superreiche und Putin-Vertraute.

Und Berlin, wo russisches Geld bisher auch gern gesehen war?

Hier ist seit Jahren der „Alexander“, der auch als „Berlin’s Capital Tower“ firmiert, im Bau, ein Hochhaus am Alexanderplatz, im Besitz der russischen Monarch-Gruppe. Erste Visualisierungen wurden bereits 2018 verbreitet, doch im Vertrieb sind die dort zum Verkauf geplanten Wohnungen bis heute nicht.

