Immobilien Kriselnde Adler Group macht Interims-CFO zum Finanzchef

Thomas Echelmeyer wird ab Anfang September das Amt bekleiden. Er wird nun in die Suche nach einem neuen Wirtschaftsprüfer involviert werden, nachdem KPMG das Testat verweigert hatte.

Düsseldorf Der angeschlagene Immobilien-Investor Adler Group hat einen neuen Finanzchef in den eigenen Reihen gefunden. Thomas Echelmeyer, der das Amt seit Juni interimistisch bekleidet hatte, sei per Anfang September zum neuen Finanzchef berufen worden, teilte Adler am Montag mit.

Der Konzern hatte bereits im Mai nach einem Umbau des Managements die Berufung eines neuen Finanzchefs in Aussicht gestellt. Echelmeyer muss sich nun an der Suche nach einem neuen Wirtschaftsprüfer beteiligen, der bisherige Prüfer KPMG hatte der Adler Group das Testat für die Bilanz 2021 verweigert. Für 2021 hat es auch deshalb keine Dividende gegeben.

Der Verwaltungsrat werde „bis auf weiteres auch keine zukunftsgerichtete Aussage zur Dividende treffen“, hieß es nun.

