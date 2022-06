Immobilien Mehr als die Hälfte der neuen Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen

Immer mehr Wohngebäude heizen mit erneuerbarer Energie, vor allem mithilfe von Wärmepumpen. Sie kommen vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz:

Über zwei Drittel der 2021 fertiggestellten Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit regenerativen Energien beheizt. (Foto: dpa) Neubau in Hannover

Wiesbaden Wärmepumpen, Solarthermie, Biogas: In immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland werden erneuerbare Energien zum Heizen genutzt. Über zwei Drittel (70,7 Prozent) der 2021 fertiggestellten Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit regenerativen Energien beheizt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. 2020 lag der Anteil noch bei 68,8 Prozent, 2015 bei 61,5 Prozent.

Als primäre, also überwiegend für das Heizen eingesetzte Quelle werden erneuerbare Energien in mehr als der Hälfte (55,1 Prozent) der im Vorjahr fertiggestellten knapp 103.000 Wohngebäude eingesetzt. Meist handelt es sich dabei um Wärmepumpen: Sie kommen in 50,6 Prozent der Neubauten als primäre Heizung zum Einsatz (2015: 31,4 Prozent).

Wärmepumpen wurden damit erstmals in mehr als der Hälfte der neuen Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle eingesetzt. Allein von 2020 bis 2021 stieg der Anteil von 45,8 auf 50,6 Prozent. Im Jahr 2015 lag er noch bei weniger als einem Drittel.

