In Folge der hohen Zinsen und Baupreise verschärft sich die Situation auf dem Mietmarkt. Und das dürfte erst der Anfang sein. Vor allem zwei Regionen stechen heraus.

Auch in der Domstadt haben die Mieten 2022 stärker zugelegt als in den Jahren zuvor. (Foto: imago images/Future Image) Köln-Zollstock

Düsseldorf Der Mietanstieg in den 14 größten Städten hat sich im vergangenen Jahr verglichen mit den Vorjahren verdoppelt. Wie Daten des Immobilienportals Immowelt von Mittwoch zeigen, lag in den Jahren 2018 bis 2021 das jährliche Wachstum der Kaltmieten von Bestandswohnungen über alle 14 Großstädte hinweg konstant bei zwei Prozent. Vom vierten Quartal 2021 auf das vierte Quartal 2022 dagegen betrug der Zuwachs vier Prozent.

Den größten Anstieg verzeichnet dabei die Hauptstadt. Innerhalb eines Jahres sind die Angebotsmieten in Berlin um sieben Prozent auf 10,17 Euro den Quadratmeter gestiegen. Auch in Nordrhein-Westfalen legten die Mieten vergleichsweise deutlich zu. In Köln lag das Plus bei fünf Prozent auf 11,46 Euro den Quadratmeter, in Düsseldorf sogar bei sechs Prozent auf 11,54 Euro den Quadratmeter.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen