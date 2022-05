Immobilien Nach dem Instone-Absturz: Das bedeuten die Probleme beim Bau für die Wohnungspreise

Ukrainekrieg, steigende Preise und Mangel an Facharbeitern gefährden die Planungen für Neubauten. Experten warnen vor bedeutenden Folgen für den Markt.

Trotz der aktuellen Bauprojekte wird eine extrem hohe Nachfrage nach Bestandsimmobilien erwartet. (Foto: IMAGO/Martin Müller) Baustelle für neues Wohn- und GeschäftsviertelExtrem hohe Nachfrage in Potsdam

Frankfurt Klara Geywitz (SPD) hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die Bundesbauministerin hält trotz Problemen in der Bauwirtschaft an dem Ziel der Ampelkoalition fest, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Doch die Zweifel in der Immobilienbranche wachsen, dass diese Zuversicht berechtigt ist.

Der Ukrainekrieg, steigende Materialpreise und Finanzierungskosten machen vielen Firmen zu schaffen. Verbände und Wohnungsunternehmen stellen sich laut einer Untersuchung des Immobilienverbands GdW bereits darauf ein, dass sich viele Projekte verzögern und teurer als erwartet ausfallen werden.

Diese Entwicklung könnte wiederum bedeutende Folgen für den gesamten Immobilienmarkt und damit für die Preise für Häuser und Wohnungen haben, warnen Experten. Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, findet klare Worte für die derzeitige Lage: „Die Rahmenbedingungen sind eine einzige Katastrophe.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen