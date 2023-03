Immobilien New Yorks berühmtes „Bügeleisen-Gebäude“ soll versteigert werden

In Manhattan steht seit rund 120 Jahren ein Dreiecks-Gebäude, von den New Yorkern Flatiron Building genannt. Jetzt soll das Wahrzeichen nach einem Streit der Besitzer versteigert werden.

Das dreieckige Flatiron Building gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten von New York – momentan aber ist das berühmte Gebäude teilweise hinter einem Gerüst versteckt und steht komplett leer. (Foto: dpa) New Yorks berühmtes Flatiron Building

New York Das dreieckige Flatiron Building gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten von New York – momentan aber ist das berühmte „Bügeleisen-Gebäude“ teilweise hinter einem Gerüst versteckt und innen drin komplett leer. Bis vor wenigen Jahren hatte der Verlag Macmillan Publishers alle 21 Stockwerke des Gebäudes gemietet, aber nach seinem Auszug entbrannte zwischen den Besitzern ein Streit um die Zukunft des Gebäudes. Ein Richter ordnete schließlich die Auktion an und so soll nun am 22. März ein Stück New York öffentlich versteigert werden.

Gleich fünf Besitzer hat das unter Denkmalschutz stehende Flatiron Building derzeit: Den Immobilienfirmen GFP Real Estate, Newmark, ABS Real Estate Partners und Sorgente Group gehören gemeinsam 75 Prozent, dem Immobilien-Entwickler Nathan Silverstein die restlichen 25.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen