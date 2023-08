Immobilien Ökonomen erwarten weltweit stark steigende Preise

Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts sollen die Preise global im Mittel um jährlich neun Prozent zulegen. In Deutschland wird ein Plus von etwa 7,2 Prozent erwartet.

Auch die Tendenz zum Homeoffice spielt bei den Immobilienpreisen eine Rolle. (Foto: Moment/Getty Images) Steigende Immobilienpreise

Düsseldorf Ökonomen aus zahlreichen Ländern rechnen weltweit mit einem deutlichen Anstieg der Immobilienpreise in den nächsten Jahren. Sie dürften in den kommenden zehn Jahren global im Mittel um jährlich neun Prozent zulegen, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage des Münchener Ifo-Instituts mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik unter 1405 Experten aus 133 Ländern hervorgeht.

In Deutschland werden demnach Zuwächse von 7,2 Prozent pro Jahr erwartet, in Österreich von 6,9 Prozent und in der Schweiz von 4,8 Prozent. „Die Steigerung der Immobilienpreise wird dabei eher von Nachfrage- als von Angebotsfaktoren getrieben“, sagte Ifo-Forscher Timo Wochner.

Der erwartete Anstieg ist durchaus überraschend, weil die Immobilienpreise nach dem kräftigen Zinsanstieg im vergangenen Jahr zuletzt deutlich nachgegeben haben. Nach Rückgängen bereits zum Jahresende 2022 verbilligten sich im ersten Quartal 2023 Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr, teilte das Statistische Bundesamt vor kurzem mit. Wohnimmobilien verloren laut Bundesamt im ersten Quartal durchschnittlich 6,8 Prozent zum Vorjahresquartal an Wert.

Die Ifo-Forscher sehen einen gestiegenen Lebensstandard und höhere Einkommen, aber auch den Wunsch nach mehr Wohnfläche und das Bevölkerungswachstum als Gründe für eine erhöhte Nachfrage auf dem Immobilienmarkt in vielen Regionen der Welt. Das gaben 37 Prozent der Befragten als Erklärung für die erwarteten hohen Preisanstiege an.

Starker Preisanstieg in Süd- und Osteuropa

Auch die Tendenz zu mehr Homeoffice spielt dabei eine Rolle. „Angebotsfaktoren wie begrenzte Produktionskapazitäten, höhere Preise für Baumaterialien und ein Mangel an Baugrund sind für 27 Prozent der Expertinnen und Experten für steigende Immobilienpreise verantwortlich“, sagte Wochner. Die Geldpolitik der Zentralbanken, die Inflation und die Regierungspolitik werden von zwölf Prozent der Befragten als Treiber der erwarteten Preisanstiege angegeben.

In Westeuropa (6,4 Prozent) und Nordamerika (7,7 Prozent) dürften die Preissteigerungen bei Immobilien unter dem globalen Durchschnitt bleiben. In Süd- und Osteuropa werden deutlich höhere Wachstumsraten erwartet (18,4 beziehungsweise 14,9 Prozent).

Während das Wachstum in südeuropäischen Ländern wie Italien und Spanien unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, treiben hier vor allem Malta, Serbien und Albanien die Durchschnittswerte. Besonders hoch könnten die Immobilienpreise in Süd- und Westasien (25,1 beziehungsweise 22,4 Prozent) und Mittelamerika (24,4 Prozent) steigen.

Angegeben wurden nominelle, also nicht inflationsbereinigte Werte. „Die realen Wachstumsraten werden geringer ausfallen“, sagte Ifo-Forscher Philipp Heil. In Deutschland seien die Hauspreise in den vergangenen zehn Jahren bereits um mehr als 81 Prozent gestiegen. „Dieser Trend wird sich vermutlich fortführen“, sagte Heil. In Österreich waren es sogar 95 Prozent, in der Schweiz 44 Prozent.

>> Lesen Sie hier: Wie sich der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland entwickelt.

Eine detaillierte Prognose der Kaufpreise für Deutschland bis 2035 hat zuletzt der Wohnatlas der Postbank gezeigt, den das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) jährlich für den Bonner Konzern erstellt. Die Preise werden demnach in einigen Teilen der Republik real, also inflationsbereinigt, tendenziell weiter steigen, sagt die Studie voraus. Aber sehr viele Regionen werden von diesem Trend nicht mehr profitieren.

Erstmals seit Jahren zeichnet sich im Schatten der Zinswende damit eine grundlegende Kurskorrektur ab: Wie der Report voraussagt, fallen in fast der Hälfte aller 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte die Preise für Eigentumswohnungen bis 2035 um mindestens zwei Prozent unter das heutige Niveau.

Gewinner und Verlierer

Der Markt wird sich demnach deutlicher in Gewinner und Verlierer teilen. Anhaltende Preiszuwächse bis 2035 werden von den Experten der Postbank und HWWI vor allem für den südlichen Teil Deutschlands, den Nordwesten der Republik sowie die meisten Großstädte vorhergesagt. Für 43 Prozent der Regionen prognostiziert die Studie noch einen Anstieg der Kaufpreise real um mehr als 0,15 Prozent pro Jahr bis 2035.

Auch die Immobilienmarktexperten von DB Research sehen im Jahr 2030 weiterhin eine Angebotsknappheit – und damit tendenziell steigende Preise – in 35 deutschen Städten. „Die hohe Angebotsknappheit in diesen 35 Städten dürfte damit über die gesamte Dekade die politische und gesellschaftliche Debatte beeinflussen, was wohl auch auf Landes- und Bundesebene Einfluss haben dürfte“, schreiben die Forscher.

Ein kumulierter Angebotsüberschuss in den sieben größten Metropolen besteht bis zum Jahr 2030 fort, in den mittelgroßen Städten bis zum Jahr 2029 und in den etwas kleineren Städten bis zum Jahr 2026. In den 83 ganz kleinen Städten bestand laut DB Research schon in den vergangenen Jahren keine Wohnraumknappheit mehr.

Über die deutschen Metropolregionen hinweg existieren jedoch große Unterschiede. So dürfte die Angebotsknappheit in den Metropolen Berlin, Köln, Frankfurt, Hannover, Leipzig und Stuttgart erst nach dem Jahr 2030 enden, in Heidelberg im Jahr 2028 und in Düsseldorf, Hamburg und München im Jahr 2025. Keine Knappheit existiert dagegen in Bremen und Nürnberg.

Mehr: So klappt es mit einem Ferienhaus in der Schweiz

Erstpublikation: 31.07.2023, 16:00 Uhr.