Immobilien Ökonomen erwarten weltweit stark steigende Preise

Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts sollen die Preise global im Mittel um jährlich neun Prozent zulegen. In Deutschland wird ein Plus von etwa 7,2 Prozent erwartet.

Auch die Tendenz zum Homeoffice spielt bei den Immobilienpreisen eine Rolle. (Foto: Moment/Getty Images) Steigende Immobilienpreise

Düsseldorf Ökonomen aus zahlreichen Ländern rechnen weltweit mit einem deutlichen Anstieg der Immobilienpreise in den nächsten Jahren. Sie dürften in den kommenden zehn Jahren global im Mittel um jährlich neun Prozent zulegen, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage des Münchener Ifo-Instituts mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik unter 1405 Experten aus 133 Ländern hervorgeht.

In Deutschland werden demnach Zuwächse von 7,2 Prozent pro Jahr erwartet, in Österreich von 6,9 Prozent und in der Schweiz von 4,8 Prozent. „Die Steigerung der Immobilienpreise wird dabei eher von Nachfrage- als von Angebotsfaktoren getrieben“, sagte Ifo-Forscher Timo Wochner.

