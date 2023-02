Werner Schilcher schuf mit Pflege- und Wohnimmobilien ein kleines Imperium von 80 Firmen. Nun ist seine Dachholding in München pleite. In seinen Bilanzen finden sich Überraschungen.

Das Pflegezentrum sollte bereits Mitte 2022 fertig sein. Auf dem Screenshot vom 11. Januar 2023 ist noch eine Baustelle zu sehen. (Foto: Screenshot) Primus-Baustelle in Bayreuth

Berlin, Düsseldorf Drei Jahrzehnte baute die Primus-Concept-Gruppe Pflegeheime und Wohnimmobilien. Nun ist die Dachholding in München pleite. Am Freitag hat das Amtsgericht Hubert Ampferl zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt. „Die Holding finanzierte sich bislang vorwiegend aus Umlagen“, sagte Ampferl in einer ersten Diagnose dem Handelsblatt. Nachdem die Ertragskraft der Gruppe nachgelassen habe, sei das Geschäftsmodell nicht mehr umsetzbar gewesen.

Primus Concept habe in der Vergangenheit Projekte für mehr als 110 Millionen Euro realisiert und ein Volumen von 240 Millionen Euro in der Pipeline, heißt es auf Crowdfunding-Webseiten. Überprüfen lässt sich das aufgrund der fragmentierten Gruppenstruktur nur schwer. Hinter der Gruppe von mehr als 80 Gesellschaften steht der bayerische Unternehmer Werner Schilcher aus Markt Indersdorf. Er hat die komplizierte Struktur aufgebaut und als Vorstand der Holding auch den Insolvenzantrag gestellt.

