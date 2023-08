Immobilien Preise für Wohnungen und Häuser sinken im zweiten Quartal kaum noch

Der Druck auf die Immobilienpreise lässt im zweiten Quartal leicht nach, zeigen erste Transaktionsdaten. Der Aufwärtstrend bei den Mieten setzt sich weiter fort.

In den sieben Großstädten sanken die Wohnimmobilienpreise laut Studie im Mittel nun um 1,1 Prozent zum Vorquartal und um 5 Prozent im Jahresvergleich. Die geringsten Abschläge gab es in Berlin mit minus 3,6 Prozent binnen Jahresfrist. (Foto: Moment/Getty Images) Wohnungen in Berlin

Düsseldorf Nach spürbaren Rückgängen sinken die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland vorerst nur noch leicht. Das zeigen neue Zahlen des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (VDP), der die wichtigsten Immobilienfinanzierer hierzulande vertritt. Demnach verbilligten sich Wohnungen und Häuser im zweiten Quartal laut VDP-Immobilienpreisindex lediglich um 0,9 Prozent gemessen am ersten Quartal.

Verglichen mit dem Vorjahresquartal stand im Schnitt aber ein Minus von 5,4 Prozent, berichtete der Verband am Donnerstag. „Die Abwärtsdynamik der Immobilienpreise hat allerdings merklich nachgelassen, was eine Bodenbildung in den nächsten Quartalen möglich erscheinen lässt“, sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.

Bei selbst genutztem Wohneigentum fielen die Preise demnach im zweiten Quartal nur noch leicht (minus 0,4 Prozent zum Vorquartal), während die Abschläge bei Mehrfamilienhäusern etwas größer waren.

Stabilisierung zeichnet sich ab

