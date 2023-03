Immobilien Razzia beim Wohnungskonzern Vonovia

Ermittler durchsuchen die Bochumer Zentrale des Dax-Konzerns wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Ermittelt werde gegen mehrere Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter.

Der Immobilienkonzern wird auch für seine Entscheidung kritisiert, alle Neubauprojekte für dieses Jahr auf Eis zu legen. (Foto: imago images/Ina Fassbender) Vonovia-Zentrale in Bochum

Frankfurt Ermittler haben am Dienstag die Zentrale des größten deutschen Wohnkonzerns Vonovia durchsucht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen dem Verdacht eines möglichen Korruptionsskandals nach, wie der Dax-40-Konzern mitteilte. „Heute haben die Ermittlungsbehörden bei uns Unterlagen eingesehen, da zum Schaden von Vonovia offenbar der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vorgängen bei der Vergabe von Aufträgen an Nachunternehmer besteht“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Bochum.

Die Staatsanwaltschaft erhebe „offenbar Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der operativen Ebene im technischen Bereich“, heißt es weiter. Vonovia kooperiere als Geschädigte vollumfänglich mit den Behörden und gewähre ihnen Zugang zu den notwendigen Unterlagen.

„Wir sind sehr an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert“, betonte die Sprecherin. Als erstes hatten der WDR und die „Süddeutsche Zeitung“ über die Razzia berichtet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen