Immobilien Saudi-Arabien sucht Investoren für Hightech-Stadt Neom

Das Land wirbt um Geldgeber an der Wall Street für die Metropole der Zukunft in der Wüste. Die Pläne sind gigantisch: Neom soll 32-mal so groß wie New York City werden.

Im Nordosten von Saudi-Arabien soll bis 2030 auf 25.000 Quadratkilometern die Zukunftsmetropole entstehen. (Foto: Neom) Visualisierung von Neom

New York Es ist ein Projekt der Superlative: Bis 2030 will Saudi-Arabien im Nordosten des Wüstenstaats, zwischen Ägypten, dem Roten Meer und Jordanien die Zukunftsmetropole Neom errichten. Sie soll sich auf 25.000 Quadratkilometern erstrecken – und damit 32-mal so groß wie New York City werden. Für das Milliardenprojekt sucht die Regierung in Riad nun Investoren aus aller Welt.

Und so reiste Neom-CEO Nadhmi Al-Nasr im April mit einer großen Entourage durch die USA, um Investoren an der Wall Street und in Washington für das saudi-arabische Vorhaben zu begeistern. Einladungen wurden vor allem an Private-Equity-Firmen, Banken und Zulieferfirmen verschickt.

Rund 700 Vertreter der US-Wirtschaft aus den Bereichen Finanzen, Technologie und Nachhaltigkeit seien auf den Treffen angesprochen worden, heißt es vonseiten der Saudis. „Wir hoffen auf bedeutungsvolle Partnerschaften“, ließ sich Al-Nasr anschließend zitieren.

