Immobilien Schwedische Immobilien setzen Abwärtstrend fort – Stockholm steigt

Die rückläufige Preisentwicklung im Land hält schon länger an. In der Hauptstadt und auf dem Wohnungsmarkt zeigt sich aber ein anderes Bild.

Die Hauptstadt folgt dem Trend sinkender Immobilienpreise in Schweden nicht. (Foto: dpa) Stockholm

Stockholm Die schwedischen Immobilienpreise sind im Mai weiter gesunken und setzten damit den Abwärtstrend fort, der seit über einem Jahr fast ungebrochen anhält. Steigende Inflation und Zinsanhebungen der Schwedischen Nationalbank (Riksbank) setzen dem Markt zu und sind zum Sinnbild für eine globale Entwicklung geworden.

Die Immobilienpreise sind im Mai um 0,6 Prozent und damit in 14 von 15 Monaten gesunken – nur im Januar stabilisierte sich der Markt für kurze Zeit. Das zeigen saisonbereinigten Daten der staatlichen Hypothekenbank SBAB. Allerdings bleibt die Entwicklung zwiespältig, da der Abwärtstrend in erster Linie von Einfamilienhäusern getrieben ist. Die Wohnungspreise in Schweden ziehen wieder an – vor allem in der Hauptstadt Stockholm.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen