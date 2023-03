Vor dem High Court in London will eine Gruppe von Anleihegläubigern den Sanierungsplan des Immobilienkonzerns blockieren. Sie riskieren die Pleite der Adler Group.

Victor Khosla und seine Investmentfirma Strategic Value Partners sind die Hauptkontrahenten der Immobiliengruppe Adler in deren Restrukturierungsplänen. (Foto: Bloomberg) Victor Khosla

Düsseldorf, Frankfurt Wenn der Londoner High Court ab kommenden Montag über die Zukunft der hochverschuldeten Adler Group entscheidet, hat das viel mit Victor Khosla zu tun. Der Gründer des Finanzinvestors Strategic Value Partners (SVP), seit mehr als 30 Jahren im Geschäft um strauchelnde Unternehmen, ist derzeit der wohl wichtigste Gegenspieler des Immobilienkonzerns in dessen Restrukturierungsplänen.

Khosla und SVP halten einen Teil der Adler-Anleihen. Die US-Amerikaner haben sich mit drei weiteren Investoren zusammengeschlossen und im Dezember in Gläubigerabstimmungen einen von Adler vorgelegten Sanierungsplan blockiert.

Weil die Gruppe um SVP die Abstimmungen in Deutschland scheitern ließ, sucht Adler nun den Ausweg in London. In Großbritannien kann ein Gericht Minderheiten zwingen, sich einem Mehrheitsvotum zu beugen. Adler gründete deshalb eigens eine britische Tochter und setzte sie als Hauptschuldnerin der Anleihen ein.

