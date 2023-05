Braucht die Familie mehr Platz, lassen sich Einfamilienhäuser erweitern – durch eine Aufstockung oder einen Anbau. Worauf Eigentümer dabei unbedingt achten sollten.

Eigentümer haben bei solchen Vorhaben einige Dinge zu beachten. (Foto: Schwöret Haus/J. Lippert) Wohnhaus mit Anbau

Düsseldorf Wenn sich Lebensumstände und Familienverhältnisse ändern, wandeln sich die Anforderungen an das Eigenheim: Die neu gegründete Patchworkfamilie etwa braucht zwei zusätzliche Zimmer. Die Großeltern oder erwachsene Kinder und Enkel möchten ins Haus mit einziehen. Ein älterer Bewohner benötigt eine Pflegekraft in unmittelbarer Nähe. Viele bestehende Einfamilienhäuser lassen sich in solchen Fällen anpassen.

Mit dem Ausbau von Reserven im Dach oder im Untergeschoss ist es jedoch meist nicht getan. Wenn zusätzlicher Wohnraum oder gar eine eigenständige Wohneinheit benötigt wird, stellt die Erweiterung des Gebäudes durch eine Aufstockung oder einen Anbau oft eine gute Option dar. Besonders viel Gestaltungsspielraum haben Eigentümer von frei stehenden Gebäuden.

