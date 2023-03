Der größte Wohnkonzern Deutschlands kürzt trotz mehr Gewinn die Ausschüttung deutlich und muss seinen Immobilienbestand abwerten. Weshalb das Dax-Unternehmen so vorsichtig ist.

Die schwierige Lage am Immobilienmarkt hinterlässt auch Spuren beim Dax-Konzern. (Foto: dpa) Vonovia

Bochum Simon Stippig war sich noch vor wenigen Tagen sicher. Eine am Markt debattierte Dividendenkürzung des Dax-Konzerns Vonovia halte er für eher unwahrscheinlich, argumentierte der Analyst der Bank Warburg. Sie würde das Vertrauen in das Geschäftsmodell nicht gerade erhöhen.

Doch der große Schock, als es anders kommt, blieb aus. Investoren und Händler reagierten am Freitag nur etwas enttäuscht auf die am Vorabend angekündigte drastische Dividendensenkung von Deutschlands größtem Wohnungskonzern. Die Aktien des Dax-Konzerns rutschten am Freitag zeitweise mehr als zwei Prozent ins Minus, nachdem die Papiere bereits am Vortag deutlich verloren hatten. Am späteren Vormittag notiert sie wieder leicht im Plus.

Vonovia hatte am Donnerstagabend überraschend mitgeteilt, dass man die Dividende für das vergangene Jahr trotz steigender Gewinne deutlich kürzen will. Statt einer Ausschüttung von 1,66 Euro pro Aktie wird Konzernchef Rolf Buch der Hauptversammlung nur noch eine Dividende von 85 Cent je Aktie vorschlagen.

