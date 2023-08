 Immobilien: So wird der Traum vom Ferienhaus in der Schweiz wahr

Die Schweiz ist als Urlaubsland bei Deutschen beliebt – doch der Kauf von Ferienimmobilien ist beschränkt. Was Kaufinteressenten beachten müssen.

Die Region an der Grenze zu Italien zwischen dem Luganersee und dem Lago Maggiore lockt mit mediterranem Klima, malerischen Bergketten und kristallklaren Seen. (Foto: gms) Blick auf den Lago Maggiore

Zürich Kaum ein Land beschränkt den Verkauf von Ferienimmobilien so stark wie die Schweiz. In den wenigen Regionen, in denen auch Käufer aus dem Ausland problemlos Häuser und Wohnungen erwerben können, ist die Nachfrage sehr groß – besonders aus Nachbarländern wie Deutschland. Das bestätigt auch Simon Incir, Geschäftsführer von Engel & Völkers Lugano Ascona.

„Die Deutschen sind die stärkste Gruppe unter den ausländischen Immobilienkäufern“, sagt Incir. Die Region an der Grenze zu Italien zwischen dem Luganersee und dem Lago Maggiore lockt mit mediterranem Klima, malerischen Bergketten und kristallklaren Seen. Für eine Immobilie im italienischsprachigen Kanton Tessin sind Käufer daher bereit, hohe Preise zu zahlen. Hier gelten keine besonderen Beschränkungen für ausländische Immobilienkäufer.

