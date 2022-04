Immobilien Sonderuntersuchung bei Adler-Gruppe: Kein systematischer Betrug, aber Schwächen in der Unternehmensführung

Die KPMG hat laut Adler keine Beweise für die schweren Vorwürfe von Shortsellern gefunden. Jedoch seien Mängel bei der Abwicklung einiger Transaktionen festgestellt worden.

Die Adler-Gruppe verwaltet mehr als 53.900 Mietwohnungen mit Fokus auf große Städte wie Berlin und Düsseldorf. (Foto: imago images/Dirk Sattler) Blick auf das Hochhaus am Steglitzer Kreisel in Berlin

Düsseldorf, Berlin Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat in einer Sonderuntersuchung nicht alle Vorwürfe des britischen Leerverkäufers Fraser Perring gegen den Immobilien-Investor Adler Group widerlegen können. Vom zentralen Vorwurf systematischer betrügerischer Transaktionen sieht sich die Adler Group aber nach eigenen Angaben entlastet. Der KPMG-Bericht ist vollständig im Internet abzurufen.

KPMG habe keine Beweise gefunden, dass es systematisch betrügerische oder die Gesellschaft ausplündernde Transaktionen mit angeblich nahestehenden Personen gegeben habe, teilte der Konzern am späten Donnerstagabend mit. Zugleich räumte er jedoch ein, dass die Prüfer in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen Mängel festgestellt hätten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen