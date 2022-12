Der bekannte Baumeister Eike Becker plädiert für eine bauliche Verdichtung der Innenstädte. Doch die Banken schauen bei der Finanzierung der Großprojekte inzwischen genauer hin.

Das geplante Bauvorhaben in der Hafencity in Hamburg würde ein neues Hochhaus in der Hansestadt schaffen. (Foto: picture alliance / SIGNA_Chipper) Bauvorhaben Elbtower

Frankfurt In großen amerikanischen Städten und in Asien prägen sie häufig das Stadtbild: Wolkenkratzer. In Deutschland finden sich diese Bauten dagegen noch vergleichsweise selten. Denn Hochhäuser haben bei vielen Menschen keinen guten Ruf. Kritiker halten sie für Energiefresser, elitär und seelenlose Gebäude.

Doch der Berliner Star-Architekt Eike Becker, dessen Büro in Berlin zu den Topadressen für Büro- und Verwaltungsbauten in Deutschland zählt, hält das für einen großen Fehler. „Die Städte brauchen mehr Hochhäuser – und nicht weniger“, sagte Becker dem Handelsblatt. „Wenn wir sie mit Metropolen wie Paris und London vergleichen, nutzen wir den vorhandenen Platz zu wenig.“

Der Vorstoß ist nicht ohne Brisanz. In den meisten deutschen Städten werden Pläne für neue Türme kontrovers, bisweilen auch erbittert diskutiert. Die Frage, wie viele Hochhäuser deutsche Metropolen vertragen, beschäftigt die Deutschen seit Jahren und gipfelte in München bereits 2004 in einen Bürgerentscheid gegen Häuser, die über die 100-Meter-Marke hinauswachsen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen