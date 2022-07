Immobilien Steigende Gaspreise: So teuer wird es jetzt für Mieter und Eigentümer

Die hohen Energiepreise lassen auch die Nebenkosten in die Höhe schnellen. Worauf sich Hausbewohner einstellen müssen – und wie sie reagieren können.

Eine Frau dreht am Thermostat einer Heizung. Die steigenden Energiepreise werden für Mieter und Eigentümer zu einer schweren finanziellen Last. Foto: dpa (Foto: dpa) Energiesparen

Frankfurt Axel Gedaschko schwant nichts Gutes. „Die Situation ist mehr als dramatisch, und der soziale Frieden in Deutschland ist massiv in Gefahr“, warnte vor wenigen Tagen der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW vor steigenden Kostenbelastungen durch die Energiepreise für Mieter und Wohnungsgesellschaften. Über alle Energiearten gemittelt hätten bis Mai 2022 die Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits ein Plus von 37 Prozent erreicht.

Der Verbandschef ist nicht der Einzige, der deshalb einen Kostenschock bei der nächsten Nebenkostenabrechnung befürchtet – zumal die Energiepreise höher und höher steigen. Allein Gas hat sich im Vergleich zu den Preisen vor einem Jahr im Zuge des Ukrainekrieges um ein Vielfaches verteuert.

Was kommt auf Bewohner und Eigentümer also zu, wenn die Nebenkostenabrechnung ansteht? Im Folgenden die wichtigsten Punkte, auf die sich Mieter und Vermieter nach Ansicht von Experten einstellen müssen.

Wie teuer kann es werden?

