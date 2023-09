 Immobilien: Stornierungen im Wohnungsbau auf Rekordniveau

Laut Klaus Wohlrabe, Umfragechef beim Ifo-Institut, ist die Unsicherheit am Wohnungsbaumarkt aktuell groß.

München Rekordhohe Stornierungswelle, zunehmender Auftragsmangel, wachsende Pleitegefahr: Die von steigenden Kredit- und Materialkosten ausgelöste Krise im deutschen Wohnungsbau spitzt sich zu. Im August berichteten 20,7 Prozent der Firmen von abgesagten Projekten, nach 18,9 Prozent im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte.

„Die Stornierungen im Wohnungsbau türmen sich zu einem neuen Höchststand auf“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Seit Beginn der Erhebung 1991 haben wir noch nichts Vergleichbares beobachtet. Die Verunsicherung im Markt ist riesig.“

Infolge der rasant gestiegenen Baukosten und des wesentlich höheren Zinsniveaus seien viele Projekte, die Anfang 2022 noch rentabel waren, aktuell nicht mehr darstellbar.

>>> Lesen Sie auch: Wo Immobilienkäufer im Umland der Metropolen Geld sparen

„Auch das Zurückfahren der Förderung wegen der verschärften Energiesparvoraussetzungen belastet die Kalkulation der Bauherren“, fügte Wohlrabe hinzu. Dadurch gerieten die Baufirmen zunehmend in Schieflage.

Einige Betriebe verfügten zwar noch über gut gefüllte Auftragsbücher. Allerdings melden bereits 44,2 Prozent der befragten Unternehmen einen Auftragsmangel.

Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor lag der Anteil lediglich bei 13,8 Prozent. „Einigen Betrieben steht das Wasser bereits bis zum Hals“, sagte Wohlrabe.

Pessimistischer Ausblick für den Wohnungsbau

Aktuell würden bereits 11,9 Prozent der Unternehmen im Wohnungsbau über Finanzierungsschwierigkeiten berichten. „Das ist der höchste Wert seit über 30 Jahren“, sagte Wohlrabe.

Für das kommende halbe Jahr befürchten die Unternehmen mehrheitlich weitere Geschäftsrückgänge: Das Barometer für die Geschäftserwartungen notiert mit minus 60,1 Punkten auf einem „außergewöhnlich schwachen Niveau“, so das Ifo-Institut.

>>> Lesen Sie auch: Werden die Immobilienpreise weiter fallen?

Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) fordert wegen der Krise ein Gegensteuern der Bundesregierung. „Der historische Höchststand bei den Stornierungen und der enorme Auftragsmangel belegen: Unsere Warnungen vor dem Absturz treffen nun ein“, sagte BFW-Präsident Dirk Salewski in Berlin. „Diese wirtschaftliche Fieberkurve wird weiter steigen. Wenn nicht bald gehandelt wird, ist der Patient Wohnungsbau tot.“

Gefordert werden etwa niedrigere Erwerbsnebenkosten, klare Finanzierungs- und Förderbedingungen sowie schlankere und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Die Baukrise ist ein Grund dafür, weshalb führende Institute negativ auf die deutsche Konjunktur blicken. Das Ifo-Institut etwa geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen wird.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bekämpft die hohe Inflation mit steigenden Zinsen, was nicht Investitionen am Bau und in anderen Branchen verteuert und damit die Konjunktur bremst.

Mehr: Wie es nach dem Ende des Immobilien-Booms weitergeht