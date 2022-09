Immobilien Sylt, Norderney und Co.: Endet nun die Immobilien-Party bei Ferienwohnungen?

Steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit wirken sich auch auf den Markt für Ferienimmobilien aus. Selbst in Toplagen dürfte sich die Preisdynamik ändern.

Von einem Ferienhaus auf der Insel träumen viele Deutsche, doch die Preise waren zuletzt fast unbezahlbar. (Foto: Engel & Völkers) Luxusimmobilie in Keitum auf Sylt

Frankfurt Es ist ein Traum, den viele Deutsche hegen: ein eigenes Ferienhaus an der Küste oder in den Bergen. Für viele ist die Ferienimmobilie bisher eine Wunschvorstellung geblieben. Denn zuletzt überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich, Sehnsuchtsorte wie Sylt waren kaum bezahlbar.

„Immobilien in Zweitwohnsitzmärkten sind gefragt wie nie zuvor“, hieß es noch im Januar bei größeren Maklern. Doch nun sind die Zeiten, in denen Käufer fast blind jeden Preis bezahlen, offenbar vorbei. Die steigenden Hypothekenzinsen und wirtschaftliche Unsicherheit sorgen dafür, dass sich die Stimmung am deutschen Immobilienmarkt dreht. Selbst für Toplagen an der Küste gibt es laut Immobilienplattform Scoperty mittlerweile erste Hinweise, dass sich dort eine Korrektur abzeichnet.

