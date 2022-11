Immobilien Tag Immo streicht Dividende – Aktie verliert fast neun Prozent

Der MDax-Konzern setzt zur Stärkung der Rücklagen die Dividendenzahlung aus. Die Inflationsentwicklung und stark gestiegene Zinsen sorgen für Unsicherheit.

Der Immobilienkonzern TAG bestätigt seine Prognose für 2022, doch setzt die Zahlung der Dividende aus. (Foto: dpa) Immobilienmarkt

Düsseldorf Das Wohnungsunternehmen TAG Immobilien hat überraschend die Dividende für 2022 gestrichen und damit die Anleger verschreckt. Die Papiere notierten am Dienstagnachmittag 8,8 Prozent im Minus bei 6,13 Euro. Im aktuellen Marktumfeld seien nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat konsequente Maßnahmen erforderlich, um der derzeitigen Unsicherheit an den Kapitalmärkten adäquat zu begegnen, teilte das MDax-Unternehmen am Montagabend per Pflichtmitteilung mit.

Die Privatbank Berenberg senkte daraufhin das Kursziel von 17,50 auf 11,00 Euro, beließ aber die Einstufung auf „buy“. Die Neunmonatszahlen hätten seine Schätzungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorgelegten Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen nur moderat an, weil die operative Entwicklung wohl robust bleibe.

Auch das Analysehaus Warburg Research beließ die Einstufung auf „buy“, mit einem Kursziel von vorerst 14,20 Euro. Für Analyst Simon Stippig ist der Dividendenstopp überraschend, aber positiv, da damit Barmittel gesichert würden.

