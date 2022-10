In zwölf von 14 Großstädten haben laut dem Immobilienportal Immowelt die Preise im Vergleich zum Vorquartal nachgegeben. In Berlin stagnieren die Preise noch.

Auch in der teuersten deutschen Stadt sind die Angebotspreise gesunken. (Foto: Moment/Getty Images) Blick über München

Düsseldorf Es ist eine eindeutige Tendenz: In fast allen deutschen Großstädten gab es im dritten Quartal Preisabschläge bei Bestandswohnungen, berichtet das Immobilienportal Immowelt am Mittwoch. Nachdem im zweiten Quartal bereits in sieben Städten sinkende Preise beobachtet worden waren, ging es jetzt in zwölf der 14 größten deutschen Städten nach unten.

Mit Blick auf die größten Städte in Deutschland ist es für München, Düsseldorf und Köln bereits der zweite Rückgang in Folge, erstmals gingen die Preise auch in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Hannover zurück. In Berlin stagnierten die Preise zuletzt noch.

Vom ersten auf das zweite Quartal 2022 gingen die Kaufpreise laut Immowelt in sechs Städten zurück. Vom vierten Quartal 2021 auf das erste Quartal 2022 hatte sogar noch keine der 14 Städte einen Rückgang verzeichnet.

