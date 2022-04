 Immobilien: US-Eigenheimgeschäft schwächelt – Preise steigen

Das Geschäft mit Einfamilienhäusern in den USA ist zuletzt zurückgegangen. Kräftig gestiegene Preise für Holz und Material treiben zudem die Baukosten.

Im Mittel kostete ein neues Haus im März 436.700 Dollar. (Foto: dpa) Immobilienverkauf in den USA

Washington Das Geschäft mit Einfamilienhäusern in den USA hat an Schwung verloren. Die Zahl der verkauften Neubauten sank im März zum Vormonat um 8,6 Prozent auf eine Jahresrate von 763.000 Einheiten, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 765.000 gerechnet. Der Februar-Wert lag stark aufwärts revidiert bei 835.000.

Für viele Amerikaner ist der Kauf eines Eigenheims angesichts anziehender Hypothekenzinsen schwierig zu finanzieren. Kräftig gestiegene Preise für Holz und Material treiben zudem die Baukosten. Im Mittel kostete ein neues Haus im März 436.700 Dollar – ein Plus von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

