Immobilien US-Hauspreise legen erstmals seit sieben Monaten wieder zu

Besonders in den 20 großen Metropolregionen sind die Immobilienpreise gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dennoch geht der Preisauftrieb weiter zurück.

Bei den Häuserpreisen in den USA gibt es erhebliche regionale Unterschiede. (Foto: Reuters) Immobilienpreise in den USA

New York Auf dem US-Immobilienmarkt sind die Preise im Februar erstmals seit gut einem halben Jahr leicht gestiegen. In den 20 großen Metropolregionen erhöhten sich die Preise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Davor waren die Preise sieben Monate in Folge gefallen.

Experten hatten mit einem erneuten Preisrückgang gerechnet. Im Jahresvergleich stiegen die Häuserpreise um 0,4 Prozent. Der Preisauftrieb geht damit weiter zurück. Vor einem Jahr waren die Preise noch zweistellig gestiegen. Seither sind die Raten rückläufig.

Craig Lazzara von S&P sprach von einer leichten Abschwächung des monatlichen Preisrückgangs, allerdings auch von erheblichen regionalen Unterschieden. Die höheren Bauzinsen und eine absehbar schwächere Wirtschaftsentwicklung sprächen für anhaltenden Gegenwind auf dem Häusermarkt.

