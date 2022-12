Immobilien USA Rekordrückgang bei US-Eigenheimverkäufen – Zinsen schrecken ab

Im November wurden in den USA 35 Prozent weniger Eigenheime verkauft als im Vorjahresmonat. Ein Grund dafür sind die gestiegenen Kreditkosten.

Die Zahl der neu inserierten Objekte fiel im November um 28 Prozent und zeigte damit den stärksten Rückgang seit April 2020. (Foto: Bloomberg) US-Eigenheimverkäufe

New York Die Zahl der in den USA verkauften Eigenheime ist im November in Rekordtempo gefallen. Laut einer Analyse des Maklerhauses Redfin lag die Verkaufszahl um 35 Prozent unter dem Stand des Vorjahreszeitraums. Einen so starken Rückgang gab es noch nie, seit der Immobilienmakler 2012 mit der Datensammlung begann.

Einem separaten Bericht zufolge gingen die Verkäufe von Eigenheimen mit Vorbesitzer im November den zehnten Monat in Folge zurück. Der Abwärtstrend ist damit der längste seit 1999. Die Versuche der US-Notenbank, die Inflation mit Zinserhöhungen einzudämmen, haben den Immobilienmarkt zum Stillstand gebracht, da die gestiegenen Kreditkosten potenzielle Käufer abschrecken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen