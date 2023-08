Immobilien Verschuldete Adler Group steigt aus Berliner Wohn-Bündnis aus

Das Bündnis hatte sich darauf geeinigt, die Mieterhöhungen auf elf Prozent alle drei Jahre zu begrenzen. Nun steigt der Immobilienkonzern aus.

Adler besitzt und verwaltet rund 26.100 Mietwohnungen, von denen sich etwa zwei Drittel in Berlin befinden. (Foto: imago images / IPON) Baustelle in Berlin

Berlin Die Adler Group steigt aus einem freiwilligen Bündnis mit dem Land Berlin aus, das Mieterhöhungen auf elf Prozent alle drei Jahre begrenzen sollte. Der verschuldete Immobilienkonzern versucht, Wohnungen zu verkaufen und seine Gläubiger zufriedenzustellen.

Adler werde die Mieten in bestehenden Verträgen erhöhen, um die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Mieter, Aktionäre und Gläubiger, in Einklang zu bringen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer E-Mail mit. Über den Umfang der Mieterhöhungen wurde nichts mitgeteilt.

Adler besitzt und verwaltet rund 26.100 Mietwohnungen, von denen sich etwa zwei Drittel in Berlin befinden. Das Unternehmen war einer von mehreren Großvermietern, die dem seit letztem Jahr geltenden Pakt für neuen und bezahlbaren Wohnraum beigetreten sind und sich verpflichtet haben, die Mieten innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als elf Prozent zu erhöhen, während die gesetzliche Obergrenze bei 15 Prozent liegt.

