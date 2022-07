Immobilien Vom Flughafen zum neuen Stadtquartier: So soll die Zukunft von Berlin-TXL aussehen

Aus dem ehemaligen Flughafen Tegel soll ein modernes Quartier werden – mit Technologiepark, Kultur und Wohnen. Doch erst müssen einige Probleme gelöst werden.

Auf dem Flughafengelände soll ein modernes Quartier entstehen. Flughafen Berlin Tegel

Berlin Auf der LED-Anzeige der Buslinie 109 existiert sie schon, die Zukunft von TXL: „Urban Tech Republic“ zeigt sie als Endhaltestelle an. Die liegt am Fuße des ehemaligen Flughafens Tegel, wo am 8. November 2020 das letzte Flugzeug abhob.

Über den City-Airport wurde viel gestritten. Bei Berlinerinnen und Berlinern war er für seine gute Erreichbarkeit und Überschaubarkeit beliebt, genoss mit der charakteristischen 60er-Jahre-Architektur des Hauptterminals Kultstatus. Die einen wollten TXL auch nach Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) in Schönefeld weiterbetreiben, die anderen pochten auf die Schließung und das Ende des Fluglärms für die benachbarten Anwohner.

Obwohl sich bei einem Volksentscheid im Jahr 2017 die Mehrheit der Berliner für einen Weiterbetrieb von TXL aussprach, beschloss der Senat, den Flughafen zu schließen – und damit die Nachnutzung des Areals.

Der City-Airport TXL genoss mit seiner charakteristischen 60er-Jahre-Architektur Kultstatus. (Foto: imago images/Metodi Popow) Flughafen Berlin-Tegel

