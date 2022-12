Immobilien Vonovia-Chef rechnet nicht mit sinkenden Immobilienpreisen

Laut Rolf Buch sei derzeit die Nachfrage höher als das Angebot. Demnach erwartet er keine sinkenden Hauspreise. Stattdessen prognostiziert er, dass sie weitestgehend stabil bleiben.

Buch ist der Meinung, dass die Wertsteigerung der vergangenen Jahre nicht mehr so schnell wiederkommen werde. (Foto: imago images / Jakob Hoff) Vonovias Vorstandschef Rolf Buch

Frankfurt/Main Der Vorstandschef des Immobilienkonzerns Vonovia, Rolf Buch, erwartet trotz steigender Zinsen keinen Rückgang der Immobilienpreise. „Der Leerstand in den Städten ist niedrig. Ich habe selten erlebt, dass die Preise sinken, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot“, sagte Buch der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Natürlich werden wir die Wertsteigerungen der vergangenen Jahre so schnell nicht mehr sehen, aber die Werte werden weitestgehend stabil bleiben“, ergänzte Buch. Dass der Kurs der Vonovia-Aktie im zu Ende gehenden Jahr so stark gefallen sei, liege an Investoren aus dem angelsächsischen Raum. Sie hätten mehr Angst vor einem Preisverfall, sagte Buch.

