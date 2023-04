Immobilien Vonovia verkauft milliardenschweres Immobilien-Paket

Der Dax-Konzern schließt einen ersten Milliardenverkauf in diesem Jahr ab. Den Bochumern gelingt damit auf dem kriselnden Markt wieder eine Großtransaktion.

Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern beschafft sich Geld mit dem Verkauf einer Beteiligung an einem Immobilienportfolio. (Foto: dpa) Vonovia

Düsseldorf Rund ein Jahr nach der Ankündigung, sich angesichts der Zinswende von Immobilien im Milliardenwert zu trennen, hat der Dax-Konzern Vonovia einen ersten großen Deal abgeschlossen. Deutschlands größter Immobilienkonzern verkaufte für eine Milliarde Euro eine Minderheitsbeteiligung an seinem „Südewo“-Wohnungsportfolio in Baden-Württemberg an den US-Finanzinvestor Apollo, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Transaktion verschafft dem Konzern mehr finanziellen Spielraum und könnte auch Signalwirkung für den kriselnden deutschen Immobilienmarkt haben, auf dem es wegen hoher Zinsen und fallender Immobilien-Preise zuletzt kaum zu größeren Abschlüssen gekommen war.

Potenzielle Käufer warteten zuletzt lieber ab. Angesichts der Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Zinsen und der Immobilienpreise halten sie sich bislang mit Akquisitionen lieber zurück.

Leichter Preisabschlag auf das Portfolio

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen